Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk hafta maçlarının sonuçları şöyle:
ODTÜ Teknokent- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler: 1-5
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol: 2-2
Sakarya Bedensel Engelliler- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute: 0-3
Şahinbey Belediye- Şişli Yeditepe Engelliler: 5-0
Gebze Belediyesi Ampute Futbol- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Alves Kablo Ampute Futbol- Konya Ampute Futbol maçı ise ertelendi.
Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu İlk Haftası Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?