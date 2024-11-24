Ampute Futbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu İlk Haftası Tamamlandı

Spor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk hafta maçlarının sonuçları şöyle:

ODTÜ Teknokent- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler: 1-5

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol: 2-2

Sakarya Bedensel Engelliler- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute: 0-3

Şahinbey Belediye- Şişli Yeditepe Engelliler: 5-0

Gebze Belediyesi Ampute Futbol- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Alves Kablo Ampute Futbol- Konya Ampute Futbol maçı ise ertelendi.