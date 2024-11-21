Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 24 Kasım Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonda 12 takım mücadele edecek.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk devrenin 2 Şubat, sezonun ise 25 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.
Ligin ilk hafta karşılaşmaları şöyle:
ODTÜ Teknokent SK- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK
Alves Kablo Ampute Futbol SK- Konya Ampute Futbol SK
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK
Sakarya Bedensel Engelliler SK- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK
Şahinbey Belediye SK- Şişli Yeditepe Engelliler SK
Gebze Belediyesi Ampute Futbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ligde geçen sezon Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyon olmuştu.
Son Dakika › Spor › Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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