Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlıyor

Ampute Futbol Süper Ligi, 24 Kasım'da 12 takımla başlayacak ve 25 Mayıs'ta sona erecek.

21.11.2024 15:48
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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu, 24 Kasım Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonda 12 takım mücadele edecek.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk devrenin 2 Şubat, sezonun ise 25 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Ligin ilk hafta karşılaşmaları şöyle:

ODTÜ Teknokent SK- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK

Alves Kablo Ampute Futbol SK- Konya Ampute Futbol SK

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler SK-DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol SK

Sakarya Bedensel Engelliler SK- Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute SK

Şahinbey Belediye SK- Şişli Yeditepe Engelliler SK

Gebze Belediyesi Ampute Futbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ligde geçen sezon Alves Kablo Ampute Futbol SK şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ampute Futbol Süper Ligi 2024-25 Sezonu Başlıyor - Son Dakika

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