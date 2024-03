Spor

- Ampute futbolunun tek kadın şampiyon antrenörü, yeniden şampiyonluk hedefliyor

Olimpik Yetenekler Spor kulübü Antrenörü Fatma Kara:

"Spora güzel bir renk kattığımı düşünüyorum"

MERSİN - Türkiye Ampute Futbol 1. Lig takımlarından Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün başarılı antrenörü Fatma Kara, 'Ampute futbolunun tek kadın şampiyon antrenörü' unvanını bu sezon yeniden şampiyon olarak geliştirmeyi hedefliyor. Ampute sporunda tek kadın antrenör olan Kara, kadınların da futbola ilgi duyması tavsiyesinde bulundu.

Ampute Futbol 1. Lig'de mücadele eden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, antrenör Fatma Kara yönetiminde oynadığı 12 maç sonunda bitime 2 hafta kala 25 puan ile liderliğini sürdürüyor. Sezonun tamamlanması ile ilk 2 sırada yer alan takımların ampute futbolunda en üst klasman olan Süper Lig'e yükseleceği lig statüsünde, Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nü 24 puan ile Sakarya Spor Kulübü ve 22 puan ile de Kahramanmaraş Spor Kulübü takip ediyor. 23 Mart Cumartesi günü evinde Adana Ampute Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Mersin temsilcisi, maçı kazanması halinde son hafta deplasmanda karşılaşacağı Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü müsabakasının sonucuna bakılmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

Ligin ilk devresinde karşılaştığı Adana Ampute Spor Kulübü'nü 13-0, Antalya temsilcisini ise 3-0'lık skorlarla mağlup eden Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, 2 maçını da kazanması ya da 13. hafta karşılaşmalarında rakiplerinin olası puan kayıpları durumunda Ampute Futbol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

"Adana Ampute Spor Kulübü'nü yendiğimiz an Süper Lig biletini almış olacağız"

Ligde son düzlüğe girildiğini belirten Olimpik Yetenekler Spor Kulübü antrenörü Fatma Kara, "Şu an son iki maçımız Adana Ampute Spor Kulübü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile. Zaten şu an Adana Ampute Spor Kulübü'nü yendiğimiz an Süper Lig biletimizi almış olacağız. Çünkü ilk ikiye girmiş olacağız" dedi.

"Spora güzel bir renk kattığımı düşünüyorum"

Bu başarıyı kolay elde etmediklerine dikkat çeken Kara, "Bir erkek takımının başında kadın olarak bazı zorlanmalar yaşasam da spora güzel bir renk kattığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ampute sporcular ile çalışmaktan gurur duyduğunu aktaran Kara, "Ampute sporcular ile çalışmak insana ayrı bir zevk veriyor. Gerçekten sosyal yaşantıları daha bir çeşitlendi bu spor sayesinde" sözlerine yer verdi.

"Kadınların muhakkak futbola ilgi duymasını isterim"

Türkiye'de ampute futbolunda ilk ve tek kadın antrenör olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu kaydeden Kara, "Geçen yıl ben Türkiye'de ilk kupa kaldıran kadın antrenördüm. Zaten Türkiye'nin de tek kadın antrenörüyüm ampute futbolda. Bu yıl yine kupa kaldıracağım inşallah. Birincilik kupasını bekliyorum. Çok gurur duyuyorum, seviniyorum, mutluyum. Bilmiyorum duyguların hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Çünkü başarmak zaten ayrı güzel ama böyle bir alanda başarılı olmak çok daha güzel. Kadınların bu alana daha çok girmesini isterim. Bu alandaki küfürlü konuşmaların önüne geçmek için çok iyi oluyor. Benim sporcularım diğer takımlara göre çok daha düzgün hareketler yapan ve daha mutlu sporcular. Kadınların muhakkak futbola ilgi duymasını isterim" diye konuştu.

"Uluslararası bir takımı çalıştırıyor sayılırım"

Aynı zamanda takımın bünyesinde bulunan yabancı uyruklu futbolcuları ile uluslararası bir takımı çalıştırıyor olarak kabul edilebileceğini sözlerine ekleyen Kara, "Çünkü 3 tane yabancı oyuncum var. İkisi Mısırlı, biri Gambiyalı. Bunlarla iletişim sağlarken tabii yabancı dilimizi de geliştiriyoruz. Bu arada diğer sporcuların da İngilizce'si baya bir gelişti. Onların bize kattıkları olduğu gibi bizim de onlara kattıklarımız var. Onlar da Türkçe'yi öğrenmeye başladılar. Mısırlı sporcularımız aynı zamanda kendi milli takımlarında oynuyorlar. Ligler bittikten sonra onları da Afrika Kupası'na yolcu edeceğiz, orada oynayacaklar. Onlara da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ali Yanaç: "Mersin'de ilkleri oluşturalım dedik"

Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Başkanı Ali Yanaç ise 2017-2018 sezonunda kurulan ve ilk sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren takımını Süper Lig'de görmekten mutluluk duyacağını belirtti. Her iki maçı da kazarak sezonu şampiyon tamamlamak istediklerinin altını çizen Yanaç, "Mersin'de bir ilki yapalım dedik. Öncelikle ampute futbol kulübü kurduk. İkinci ilki oluşturmamızı ise ampute futbola kadın antrenör olarak düşündük" dedi.

Ampute sporcuların sonradan engelli olmaları kaynaklı istem dışı öfke kontrolsüzlüklerini ve psikolojik olarak yaşadıkları sorunları, topluma adapte süreçlerini hızlandıracak bir biçimde psikolog, fizyoterapist ve ortopedi uzmanlarının destekleri ile gidermeye yönelik hamleleri olduğunu belirten Yanaç, "Kadın antrenörümüz ile de Fatma hocamızın bizim kulübe gelmekle onlara antrenörden ziyade anne şefkati ve hem de hoca şefkati ile bakmasının toplumda bizim çocuklarımızın psikolojik rehabilitasyon süreçlerinin daha iyiye gittiğini gördük. Geçen sene başlamıştı Fatma hocam. Bu sene de devam ettik ve bu sene de inşallah Süper Lig'e çıkınca Süper Lig'in tek kadın antrenörü olarak devam edeceğiz" diye konuştu.