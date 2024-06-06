Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda yarı finale yükseldi

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye kupayla dönmeyi hedefliyor. Çeyrek finalde Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale çıkan takımın oyuncuları, şampiyon olmayı ve gol kralı olmayı istediklerini belirtti. Takımın kalecisi Furkan Arslan ise hedeflerinin Avrupa'nın en iyi takımı olmak olduğunu söyledi.

06.06.2024 17:37
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Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye kupayla dönmeyi hedefliyor.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale çıkan ay-yıldızlı takımın oyuncularından Ömer Güleryüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nda 15 gole ulaştım, gol krallığı için en yakın rakibime 8 gol fark attım. Takımımızla şampiyon olmayı ve gol kralı olmayı istiyorum." diye konuştu.

Ömer Güleryüz, Almanya karşısında elde ettikleri farklı galibiyet hakkında, "Güzel başladığımız maç farklı bir skorla bitti. Bizim adımıza mutluluk verici. Yarı finale çıktık. Yarın yarı final maçımız var. Maç maç ilerliyoruz. Artık bir hatanın telafisi olmadığı yerdeyiz. Yarınki maça iyi odaklanıp, finale çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Furkan Arslan ise Almanya galibiyetiyle ilgili "Maça çok iyi başladık. Almanya'yı farklı skorla elemeyi başardık. Yarı finaldeyiz. Hedefimiz yeniden Avrupa'nın en iyi takımı olmak. Kupayı kazanıp Türkiye'ye, halkımıza armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda sadece Azerbaycan'dan bir gol yediklerini hatırlatan Furkan Arslan, "O bir gol de nazarlık oldu. Kaleciler olarak çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Avrupa'nın en iyi kalecisi olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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