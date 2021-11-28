Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ile bazı oyuncuları, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, tarihi valilik binası önünde Sivassporlu taraftarlarca meşaleler yakılıp, halk oyunu gösterileriyle karşılandı.

Teknik direktör Osman Çakmak, ziyarette yaptığı konuşmada, Sivas'a gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ev sahipliğinden dolayı Vali Ayhan'a teşekkür eden Çakmak, "Gittiğimiz illerde devletimizin gücünü ve desteğini her zaman hissediyoruz. Üzerimizdeki ay-yıldızlı formaya layık olmak için mücadele ediyoruz." dedi.

İnanıldığı zaman her türlü başarının geleceğini vurgulayan Çakmak, "Takım arkadaşlarıma devamlı, 'Size mikrofon uzatıldığında, (Ben Avrupa şampiyonu olacağım) diyerek rakibe korku salın.' diyorum. Çünkü hedefi olmayanlar başarılı da olamaz. Avrupa Şampiyonası kupamızı beraberimizde getirdik. Sivas'ta gençlerle buluşacağız. Dünya Kupası'nın finali büyük ihtimal 9 Ekim 2022'de olacak. O kupayı alıp, Dünya Kupası şampiyonu olarak da gençlerimizin karşısına çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılarıyla kalbi bu ülke için atan herkesi mutlu edip, gururlandırdığını dile getirerek, "Tüm sporcularımıza, yüreği bu ülke için atan herkese örnek oldunuz. İnsanın inandığı zaman, hayal kurduğu zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, başarılarından dolayı tebrik ettiği Çakmak ve futbolculara altın hediye etti.