Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi - Son Dakika
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Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi

05.06.2023 23:33

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırladı. Anadolu Efes, rakibini son saniye basketiyle 92-90 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-90 mağlup etti. Yarı final serisinde durum 1-1 oldu.

SERİ EŞİTLENDİ

İlk maçını kaybeden Efes, bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin 3. müsabakası, 7 Haziran Çarşamba günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi

İLK PERİYOT BEKO'NUN

Maça etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Motley, Wilbekin ve Hayes-Davis'in kazandırdığı sayılarla üstün oynadığı ilk periyodu 25-16 önde bitirdi.

BİBEROVIC SAHNEYE ÇIKTI

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler üretti. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 16. dakikada 13 sayılık fark yakaladı: 39-26. Larkin ve Clyburn ile skor üreten Anadolu Efes, bitime 29 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Fenerbahçe, soyunma odasına 45-40 üstün girdi.

Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi

EFES GERİ DÖNDÜ

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan Efes, Clyburn'ün kaydettiği basketle 25. dakikada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi. Kalan bölümde etkili performansını sürdüren ve Bryant ile kritik sayılar üreten lacivert-beyazlı takım, son bölüme 65-61 önde girdi.

Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi

SON SANİYEDE MAÇ GELDİ

Dördüncü çeyrekte de hız kesmeyen Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 34. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 64-77. Fenerbahçe Beko, Motley'in pota altından kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 76-80. Clyburn ile dış atışlardan peş peşe kritik basketler kaydeden Anadolu Efes'e Tarık Biberovic'in 3 sayılık isabetiyle karşılık veren sarı-lacivertliler, bitime 15 saniye kala farkı 1'e çekti: 88-89. Larkin'in topu oyuna kenardan sokarken yaptığı kritik hatayı iyi değerlendiren Hayes-Davis, bitime 5 saniye kala Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 90-89. Anadolu Efes, Clyburn ile son saniyede 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketi sayıya çevirdi ve sahadan 92-90 galip ayrıldı.

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SON DAKİKA: Galibiyet kaçtı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi son saniyede devirdi - Son Dakika
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