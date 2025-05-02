Anadolu Efes\'ten Kritik Galibiyet

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys

ANADOLU EFES: Thompson 9, Larkin 9, Osmani 14, Poirier 3, Erkan Yılmaz 6, Bryant 19, Oturu 6, Smits 15, Doğuş Özdemiroğlu, PJ Dozier 4, Nwora

PANATHINAIKOS: Mitoglou 7, Cedi Osman 22, Grant 3, Nunn 12, Gabriel, Ömer Yurtseven 9, Sloukas 14, Hernangomez 15, Brown

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 38-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-59

5 FAUL: KONSTANTİNOS MİTOGLOU (39.46)

Anadolu Efes, EuroLeague Play-Off serisi dördüncü maçında evinde ağırladığı Panathinaikos'u 85-82 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi ve Play-Off umudunu Atina'daki son maça taşıdı.

Maça Erkan Yılmaz ve Shane Larkin'in sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes konuk ekibin oyunu dengelemesinin ardından 1'inci periyodu Oturu'nun rakip pota altında ürettiği sayılar ve etkili savunmayla 21-18 önde tamamladı. 2'nci periyodun başında rakibinin sert savunmasına karşı hücum etmekte zorlanan temsilcimiz skor üstünlüğünü kaybetmesine rağmen savunmasını sertleştirerek oyunda dengeyi kurdu ve periyot sonunda özellikle Vincent Poirier'le bulduğu pota altı sayılarla soyunma odasına 38-33 önde gitti.

İkinci yarının başlarında uzunları üzerinden art arda bulduğu basketlerle farkı çift hanelere çıkaran Anadolu Efes hücumda ve savunmada istediği gibi organize olamayınca bir ara geriye düştüğü periyodu 1 sayı farkla 60-59 önde bitirdi.

Oldukça çekişmeli geçen son periyotta maç sonunu daha az hatayla oynayan temsilcimiz maçtan 85-82 galip ayrılarak seride durumu 2-2-'ye getirdi.

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla konuk ekipten Cedi Osman olurken, seride kazananın Play-Off'a yükseleceği 5'inci ve son karşılaşma 6 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak.