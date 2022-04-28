Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'da - Son Dakika
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Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'da

28.04.2022 22:21
Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'da

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Damir Javor, Fernando Rocha, Gytis ViliusANADOLU EFES: Larkin 8, Singleton 3, Bryant 6, Moerman 4, Buğrahan Tuncer 2, Pleiss 25, Micic 20, Anderson 5, Dunston 2OLIMPIA MILANO: Grant, Rodriguez 7, Tarczewski 4, Ricci 5, Hall 9, Shields 8, Hines 10, Bentil 6,...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Damir Javor, Fernando Rocha, Gytis Vilius

ANADOLU EFES: Larkin 8, Singleton 3, Bryant 6, Moerman 4, Buğrahan Tuncer 2, Pleiss 25, Micic 20, Anderson 5, Dunston 2OLIMPIA MILANO: Grant, Rodriguez 7, Tarczewski 4, Ricci 5, Hall 9, Shields 8, Hines 10, Bentil 6, Datome 211'İNCİ PERİYOT: 19-11İLK YARI: 42-433'ÜNCÜ PERİYOT: 62-58

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk 5 ile başladı: Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Pleiss. Deplasman takımının başantrenörü Ettore Mesina ise Rodriguez, Hall, Shields, Bentil, Hines ilk 5'iyle parkede yer aldı.Pleiss'ın üçlük çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça başlayan Anadolu Efes, Micic'in de Pleiss'a katkı vermesiyle etkili bir hücum performansı gösterirken, savunmada da sertliğini korudu ve ilk periyodu 8 sayı farkla önde kapattı: 19-11.Datome'nin devreye girmesiyle hücumda toparlanan Olimpia Milano, 17'nci dakikada, maçta ilk kez öne geçti: 34-35. Hines'ın hücum ribaundlarında Pleiss'a karşı üstünlük kurduğu bölümün ardından birçok ikinci şans sayısı yakalayan Olimpia Milano, soyunma odasına 43-42'lik üstünlükle gitti.Pleiss ve Micic'in sayılarıyla öne geçen, farkı çift haneye çıkartan Anadolu Efes'e üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle yanıt veren Olimpia Milano, farkı 4'e indirdi. Maçın final periyoduna 62-58'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.Toplamda 14-0'lık seri yakalayan Olimpia Milano, 33'üncü dakikada bir kez daha öne geçti: 62-66. Müsabakanın kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes savunmada sertliğini artırdı ve hücumda da serbest atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti.Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste üçüncü kez Final Four'a yükselmiş oldu.ANADOLU EFES SEYİRCİ REKORU KIRDIAnadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.BAKAN KASAPOĞLU VE SPOR GENEL MÜDÜRÜ BAYKAN TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da maçı tribünden takip etti.


- İstanbul
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Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da! Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da! Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım! Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!

Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes, Damir Javor, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'da - Son Dakika
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