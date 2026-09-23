Anadolu Efes, yarın Barcelona ile karşılaşacağı maçta Avrupa'da 914. kez sahne alacak

Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu ilk maçında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 914. maçına çıkacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021 ve 2022'de şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 913 karşılaşmanın 506'sını kazandı, 407'sinde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 665 maçta 349 galibiyet ve 316 mağlubiyet yaşadı.

913 maçın dağılımı

Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları serüveninin karnesi şöyle: