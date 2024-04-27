Anadolu Yıldızlar Kros Ligi final etabı Adana\'da gerçekleştirildi

Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Kros Ligi final etabı yarışları, Adana'da gerçekleştirildi.

Merkez Park'ta organize edilen yarışlara 39 ilden 384 sporcu katıldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile yetkililer verdi.

Yarışlarda ilk üç sırayı alan sporcu ve iller şöyle:

13 yaş:

Kızlar: Melek Yıldız, Havva Nur Durdu, Zerda Akyüz

İller: Ağrı, Antalya, Kocaeli

Erkekler: Berat Çelik, Muhammed Hamza İncekaya, Mustafa Yavaş

İller: Ağrı, Konya, Muş

12 yaş karışık bayrak: Elazığ, İstanbul Anadolu Yakası, Gaziantep