Anadolu Yıldızları Şırnak'ta teniste yarıştı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızları Şırnak'ta teniste yarıştı

27.06.2022 13:50
Anadolu Yıldızları Şırnak'ta teniste yarıştı

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis çeyrek finalleri Şırnak'ta devam ediyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis çeyrek finalleri Şırnak'ta devam ediyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis branşı çeyrek final müsabakaları, Şırnak'ın ev sahipliğinde sürüyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 tenis kortunda müsabakalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliğinin desteğiyle Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen tenis müsabakalarına, 15 ilden toplam 148 sporcu katıldı. Yarın, yarı finale çıkacak sporcuların belli olacağı müsabakalarda Van, Adıyaman, Şanlıurfa, Ağrı, Batman, Iğdır, Siirt, Malatya, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Mardin, Bitlis, Elazığ ve Şırnak'tan sporcular mücadele edecek.

Müsabakalarda başarılı olan sporcular, Trabzon'da yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Yasin Yusuf Yılmaz, "Anadolu Yıldızları Ana Lig için Şırnak'a geldik. Kız ve erkek olarak toplam 12 kişi geldik. Çok güzel bir ortam var. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum, çok güzel ağırlandık. Şırnak, Doğu ve Güneydoğu'da bir tenis şehri olma yolunda büyük bir mesafe kat ediyor. Çok büyük bir zevkle geliyoruz, her hangi kimsenin bir ön yargısı yok. Ön yargılar kırıldı. Burada çok mutluyuz, yurtlarımız, tenis kortlarımız, tesislerimiz çok güzel. Hiçbir yerde bulamayacağımız bir birliktelik ortamı var. Bölgenin en iyi erkek sporcularına sahibiz, grubumuzu da birinci tamamladık. Şırnak'tan sonra Trabzon'da bölgemizi temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz, milli takıma sporcu vermek. İnşallah o şanlı formayı sporcularımıza veririz" dedi.

Siirt'ten gelen sporcu Muhammed Veysel Adıgüzel, "Batman'da düzenlenen turnuvada çeyrek finalle yükseldik. Hedefimiz Şırnak'ta başarılı olup Trabzon'da düzenlenecek yarı finale gitmek. Şırnak'a ilk defa geldim ve çok beğendim. Tesisler olsun, kortlar olsun çok güzel. Hedefim finalde birinci olmak ve ondan sonra milli sporcu olmak istiyorum" diye konuştu.

Batman'dan gelen sporcu Şükran Çiçek ise, "İlimi temsil etmek için Şırnak'ta düzenlenen çeyrek finale geldim. Buradan yarı finale katılmaya hak kazandım. Trabzon'da düzenlenecek yarı finalde birinci olmak istiyorum. Hedefim milli sporcu olmak. 8 yaşından beri tenisle uğraşıyorum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

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Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis çeyrek finalleri başladı Anadolu Yıldızlar Ligi'nin tenis çeyrek finalleri başladı Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı Üst Minikler Boksun Yıldızları Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızları Şırnak'ta teniste yarıştı - Son Dakika

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