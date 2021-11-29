Anaokulu'nda keşfedilen kadın futbolcular milli takıma seçildi

Kayseri spor Develi Futbol Okulu sporcularından Melike Türkmen ve Ayşegül Aydın, milli takım seçmelerinde başarılı performans göstererek milli takıma seçildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Melike Türkmen ve Ayşegül Yıldırım, milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Kayserispor Develi Koordinatörü Safa Şimşek, sporcuların küçük yaşlarda yeteneklerini fark ederek çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 9 yıldır Develi'de görev yapmaktayım. İlk önce Soysallı Şükrü Somuncu Ortaokulunda göreve başladım, şimdi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesinde görev yapıyorum. Ben ilk olarak Ayşe Aydın'ı köy okulunda 7-8 yaşlarındayken futbola olan azmi, aşkı ve tutkusunu fark ettim. Bunun üzerine biraz çalışmalar yaptık. Daha sonra da Kayserispor Futbol Okuluna yönlendirdik. Futbol okulunda da milli takım hocaları beğenip takımın havuzuna eklediler. Kendimi çok mutlu hissediyorum, çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için spor alanında ne yapabilirsek bizim için ve çocuklar için çok güzel olacak. Melike Türkmen için de beden eğitimi öğretmeni olan İbrahim hocama teşekkür ediyorum. O da yeteneklerini fark edip Kayserispor Futbol Okuluna yönlendirdi. Sonuç olarak iki tane pırıl pırıl genç kızımız milli takım havuzuna dahil oldular" ifadelerini kullandı.

Milli takıma seçilen 11 yaşındaki Melike Türkmen, "Ana sınıfından beri futbol oynuyorum ve futbola olan tutkum buradan geliyor. Ortaokulda beden eğitimi öğretmenim Kayserispor Futbol Okuluna gönderdi. Seçmelere katıldık ve milli takım havuzuna dahil olduk. Çok mutluyum" dedi. 12 yaşındaki Ayşegül Aydın ise; "Ana sınıfından beri futbolu oynuyorum ve çok seviyorum. İlk okuldaki Safa hocamız benim yeteneklerimi gördü ve Kayseripsor Futbol Okuluna yazdırdı. Futbol okulunda antrenmanlarıma gittim, ardından milli takım seçmelerine katıldım ve başarı göstererek milli takıma seçildim. Daha da iyi oynayıp daha iyi yerlere geleceğiz ve Develi'yi gururlandıracağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ