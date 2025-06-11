Ancelotti\'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası\'na gidiyor

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Brezilya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Neo Quimica Arena'da oynanan maçı Brezilya, 1-0'lık skorla kazandı.

Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak çıktığı ilk maçta takıma galibiyeti getiren golü 44. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

BREZİLYA 2026 DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonucun ardından Brezilya, 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi ve matematiksel olarak ilk 6'ya girmeyi garantilediği için 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Paraguay ise 24 puanda kaldı. Bir sonraki maçta Brezilya, sahasında Şili'yi ağırlayacak. Paraguay ise kendi evinde Ekvador'u konuk edecek.