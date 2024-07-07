Ankara\'da dev ekranlarda A Milli Futbol Takımı\'nın maçı yayınlandı

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçı Ankara'nın çeşitli semtlerinde kurulan dev ekranlardan yayınlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçını Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ve Altınpark'a kurduğu dev ekranlardan yayınlayarak Başkentlilere sundu.
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