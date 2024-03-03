Ankara'da Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Ankara'da Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı

Ankara\'da Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilen final müsabakalarıyla sona erdi. Kadın ve erkek kategorilerinde yapılan müsabakalarda birçok sporcu altın madalya kazandı.

03.03.2024 00:01  Güncelleme: 00:02
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Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada bugün final müsabakaları yapıldı.

Kadınlarda 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 55 kiloda Zümra Rezzan İm, 61 kiloda Fatma Naz Yenen, 68 kiloda Sudenur Aksoy, artı 68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve kata kategorisinde Dilara Bozan altın madalya kazandı.

Erkeklerde de 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, 75 kiloda Enes Bulut, 84 kiloda Hasan Arslan ve artı 84 kiloda Furkan Kayalı ile kata kategorisinde Kutluhan Duran altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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