Ankara\'da Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları başladı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı Erzurum'da yapıldı. Olimpiyatlara 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katılıyor. 6 branşta madalya mücadelesi verilen olimpiyatlar 12 Mart'ta sona erecek. Açılış töreninde sporcu ve teknik heyetlerin seremonisi gerçekleştirildi ve olimpiyat meşalesinin kentte yakılma videosu gösterildi.