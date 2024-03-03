Ankara\'da Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakaları tamamlandı

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada bugün final müsabakaları yapıldı.
Kadınlarda 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 55 kiloda Zümra Rezzan İm, 61 kiloda Fatma Naz Yenen, 68 kiloda Sudenur Aksoy, artı 68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve kata kategorisinde Dilara Bozan altın madalya kazandı.
Erkeklerde de 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, 75 kiloda Enes Bulut, 84 kiloda Hasan Arslan ve artı 84 kiloda Furkan Kayalı ile kata kategorisinde Kutluhan Duran altın madalyanın sahibi oldu.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayağı, yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı. 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katıldığı yarışlar, 3 Mart'ta yapılacak son ayağın ardından sona erecek.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşayan Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı.
20. Kış Deaflympics'e görkemli açılış Erzurum'da başlayan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı Erzurum'da yapıldı. Olimpiyatlara 36 ülkeden 596 sporcu ve 408 teknik adam katılıyor. 6 branşta madalya mücadelesi verilen olimpiyatlar 12 Mart'ta sona erecek. Açılış töreninde sporcu ve teknik heyetlerin seremonisi gerçekleştirildi ve olimpiyat meşalesinin kentte yakılma videosu gösterildi.
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