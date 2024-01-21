 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Ankara Keçiörengücü'nün golünü Mara atarken, Manisa FK'nın golünü Oğuz Gürbulak kaydetti.

Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı
21.01.2024 - 15:45,
Abone Ol

Stat: Aktepe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Arda Şengül (Dk. 72 Ahmet Kesim), Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (Dk. 80 Koray Kılınç), Selim Ilgaz (Dk. 46 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 68 Şahverdi Çetin), Camara (Dk. 68 Melih İnan), Dembele

Manisa FK: Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 60 Dokanovic), Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Doğukan Emeksiz), Diallo (Dk. 60 John Mary), Topalli (Dk. 87 Korenica), Lima

Goller: Dk. 4 Mara (Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 65 Topalli, Dk. 75 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 79 Şahverdi Çetin (Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol, Manisa, Ankara, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement