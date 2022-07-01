Ankara Keçiörengücü, Rashad Muhammed'i transfer etti - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü, Rashad Muhammed'i transfer etti

01.07.2022 20:00
Ankara Keçiörengücü, Rashad Muhammed'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Sarpsborg 08'de forma giyen Fransız kanat oyuncusu Rashad Muhammed'i renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Sarpsborg 08'de forma giyen Fransız kanat oyuncusu Rashad Muhammed'i renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sarpsborg 08'den 28 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Rashad'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, Rashad Muhammed'i transfer etti - Son Dakika

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