Ankaragücü, 3 iç saha maçı için kombine bilet satışına başladı - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü, 3 iç saha maçı için kombine bilet satışına başladı

Ankaragücü, 3 iç saha maçı için kombine bilet satışına başladı

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor ve RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçlar için 3 bin 500 adet kombine bilet satışa sundu. Biletler, 780-1400 lira arasında değişen fiyatlarla satın alınabilecek ve sadece bu sezon Eryaman Stadı'nda oynanan maçlara katılan taraftarlar tarafından kullanılabilecek.

22.02.2024 15:12  Güncelleme: 15:15
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, önlerindeki 3 iç saha maçını kapsayan 3 bin 500 adet kombine bilet satışa sundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu maçların Eryaman Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 27 Şubat'ta Fenerbahçe, Süper Lig'de ise 2 Mart'ta İstanbulspor, 16 Mart'ta da RAMS Başakşehir'le oynayacakları maçlar için 780-1400 liradan 24 Şubat saat 13.00'e kadar satışa sunulduğu aktarıldı.

Bu biletlerden sadece, Eryaman Stadı'nda bu sezon Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'la ligde oynanan maçlardan herhangi birine bilet almış taraftarların faydalanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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