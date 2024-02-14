Galatasaray\'ın Ankaragücü maçı Eryaman Stadı\'nda oynanacak

Spor

"Elini indir, beni köpek gibi sevme"

Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maç zemin tartışmalarına neden olmuştu. Konuyla ilgili TFF'den net açıklama geldi.

MAÇ ERYAMAN'DA

Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle nerede oynanacağı belirsiz olan Ankaragücü-Galatasaray maçıyla ilgili karar verildi. TFF, mücadelenin Eryaman'da oynanmasına karar verdi.

TFF'DEN 3 KULÜBE UYARI

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde statlarının müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi. Ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek.