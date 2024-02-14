Galatasaray'ın Ankaragücü maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak

Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi.

14.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:10
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Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maç zemin tartışmalarına neden olmuştu. Konuyla ilgili TFF'den net açıklama geldi.

MAÇ ERYAMAN'DA

Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle nerede oynanacağı belirsiz olan Ankaragücü-Galatasaray maçıyla ilgili karar verildi. TFF, mücadelenin Eryaman'da oynanmasına karar verdi.

TFF'DEN 3 KULÜBE UYARI

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde statlarının müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi. Ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek.

Galatasaray\'ın Ankaragücü maçı Eryaman Stadı\'nda oynanacak
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Eryaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Ankaragücü maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaray' düzgün bir saha, çamura yatmayan bir rakip verin, futbolunu görün. Old trafford, Allianz arena, Nou camp. Yakın zamandaki örnekler. 36 8 Yanıtla
  • Seyyidali Can: fenerasyondan bu beklenirdi zaten 21 7 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Kadıköy kayak merkezinde olabilir kayan kayana 16 6
  • Engin Engo: ankara da yaşıyorum. 2 gündür yoğun yağmur var. yarında yağacak. herkes patates tarlası diyor ama patates tarlasını bile arayacaksınız. ankaragücü ve tff birilerinin talimatı ile diretti. 3-4 tane sakat verip küme düşerlerse talimat aldıkları onları kurtarır. türkiye kupasında fb maçında göreceksiniz bu sahada oynanmayacak. 0 0 Yanıtla
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