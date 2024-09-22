Ankaragücü'nden Galibiyet Başlangıcı

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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Kenan Koçak, oyuncularını gösterdikleri azim ve istekten dolayı tebrik ettiğini söyledi.

MKE Ankaragücü'nde 3 gün önce teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Galibiyetle başlamak benim adıma çok sevindirici, buradan Cihat Arslan hocaya da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oyunun ilk 15 dakikasından hiç memnun kalmadığını ifade eden Koçak, "Daha sonra oyunu kontrol altına aldık, çok gol pozisyonuna girdik ve haklı galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ama çok pozisyon da kaçırdık, çalışacağız. Bugün galip geldik ama eksiklerimizi de gördük. Sakat futbolcularımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bu azimden, bu mücadeleden, hırstan ve istekten dolayı. Oyuna giren her futbolcuyu da tebrik ediyorum, gerçekten güzel katkı sundular." diye konuştu.

Taraftara da ayrıca teşekkür eden Koçak, "Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Futbolcular mantalite olarak, özveri olarak daha iyi olacak, herkes bu armanın ve bu kulübün değerini bilecek. Amacım MKE Ankaragücü'ne başarılı futbol sergiletmek ve layık olduğu yere getirmek. Ben sadece sahadaki performansa bakarım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya: "90 dakikada kaleye bir tane şutumuz yok"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, bu maça iyi hazırlandıklarını, rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, "İlk 45 dakikada haklı çıktık, kora kor bir mücadele vardı. Onlar da çok istiyordu, biz de çok istiyorduk. Her maça galip gelmek için hazırlanıyoruz. İlk yarı psikolojik üstünlükle içeri girdik, fakat ikinci yarı (Oyuna sonradan giren oyuncular için) katkı vermesi gereken oyuncular diye tahmin ettim ama yanıldım. Takımın balansı bozuldu, buna çok üzüldüm. Çalışmaları bunun üzerinde yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Birkaç oyuncusu dışında bugün takımın kötü olduğunu belirten Suat Kaya, "Buna da çok üzüldüm. Tabii kolu kırdık, yen içinde kaldı, içeride arkadaşlarla konuştuk. Bir mağlubiyet olacaktı ama bu maç olmazdı, 90 dakikada kaleye bir tane şutumuz yok. Halledeceğiz, çalışmaktan ve kendimizi geliştirmekten başka çaremiz yok. Ligin üst tarafından kopmamak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takımım var, bunu ispat ettiler zaten. Bugün de takım olduklarını gösterdiler, takım halinde iyiyi ve takım halinde kötüyü de 6 gün arayla gördük." şeklinde konuştu.

Sakaryaspor yönetiminde yaşanan olayların futbolcuları nasıl etkilediğine ilişkin soru üzerine de Suat Kaya, şunları söyledi:

"Futbolcularımla sahada kalmaya özen gösteriyorum. Yarın bir kongremiz var, orayla bizim hiçbir ilgimiz ve alakamız yok. Biz oyuncularla hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. İnşallah güzel bir yönetim, bizi iyi yönetecek iyi eller teslim alırlar. Sakaryaspor için çok önemli, hepimiz için çok önemli, toparlanırız, ben takımıma güveniyorum. Sahanın içinde kalmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz."