Ankaralılar her sabah güne sporla başlıyor - Son Dakika
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Spor

Ankaralılar her sabah güne sporla başlıyor

Ankaralılar her sabah güne sporla başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte spor yapılmasını teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

21.06.2024 16:34  Güncelleme: 16:37
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte spor yapılmasını teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla kent genelindeki park ve rekreasyon alanlarında başlattığı 'Parklarda Spor' etkinlikleri; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla tüm vatandaşları 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla park ve rekreasyon alanlarında spor yapmaya davet ediyor. Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı ve zinde bir hayat için kent genelindeki 17 parkta sürdürdüğü spor faaliyetleri; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşiyor. Jimnastikten koşuya, esneme hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına kadar birçok aktivitede vatandaşlara eşlik eden beden öğretmenleri, spor yaparken yapılan yanlışlar hakkında da bilgilendirmeler yapıyor.

Başkentliler hem spor yapıyor hem de eğlenceli dakikalar yaşıyor

Uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde açık havada düzenlenen programlara katılan başkentliler hem sağlıklı kalıyor hem de eğlenceli dakikalar yaşıyor. Spor etkinliklerine yoğun talep olduğunu dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Spor Proje Sorumlusu Nil Nihal Duman, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent sloganlı Parklarda Spor Etkinlikleri 5 Haziran'da başlamış bulunmaktadır. Değerli Başkentlilere sağlık için spor yaptırıyoruz. Değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz ve uzman antrenörlerimizle sahalardayız" dedi.

17 noktada spor faaliyeti

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen ve artık yaz aylarında gelenek haline gelen Parklarda Spor Etkinlikleri'nin düzenlendiği parklar ise şöyle:

"Altınpark- Altındağ, Kurtuluş Parkı- Çankaya, Seğmenler Parkı-Çankaya, Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk, Göksu Parkı-Etimesgut, Kelebek Su Parkı-Etimesgut, Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut, Necmettin Erbakan Parkı- Kahramankazan, Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören, Şafak Tepe Parkı- Mamak, GOP Parkı-Sincan, Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan, Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan, Cemre Parkı-Yenimahalle, Erol Kaya Parkı- Yenimahalle, Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle, Zeynepcik Parkı- Yenimahalle." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankaralılar her sabah güne sporla başlıyor - Son Dakika

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