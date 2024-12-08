Antalya'da 39 Ülkeden 610 Sporcu Avrupa Kros Şampiyonası İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Antalya'da 39 Ülkeden 610 Sporcu Avrupa Kros Şampiyonası İçin Bir Araya Geldi

Antalya\'da 39 Ülkeden 610 Sporcu Avrupa Kros Şampiyonası İçin Bir Araya Geldi

Antalya Kepez DokumaPark'ta düzenlenen 'SPAR Avrupa Kros Şampiyonası 2024' başladı. Açılış seremonisi sonrası, sporcular yedi farklı kategori de yarışacak.

08.12.2024 13:09  Güncelleme: 13:16
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Yarışlar 1800 metre uzunluğundaki Antalya Kepez DokumaPark Parkuru'nda koşuluyor

Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, - ANTALYA'da 39 ülkeden 610 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'SPAR Avrupa Kros Şampiyonası 2024' başladı.

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, 39 ülkeden 610 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası başladı. DokumaPark'taki açılış seremonisi ve konuşmalarla başlayan etkinliğin ardından yarışların startı verildi. Sporcular U20 Kadınlar Yarışı, U20 Erkekler Yarışı, Karışık Bayrak Yarışı ve U23 Kadınlar Yarışı, U23 Erkekler Yarışı, Büyük Kadınlar Yarışı ve Büyük Erkekler yarışında ter dökecek. 7 kategoride koşarak derece alacak olan sporcular, yarışların ardından bireysel ve takım olarak düzenlenen madalya töreninde ödüllendirilecek.

KOŞULAR, TÜRKİYE'NİN İLK ÇİM PARKURUNDA YAPILDI

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası'nın yerleşkesi olan park alanının 20 bin metrekarelik bölümünde, 1800 metre uzunluğunda çim kros koşu parkuru hazırladı. Koşucuların yedi yarış boyunca katedeceği kum ve çamur bölümlerinin bulunduğu, büyük ölçüde düz ancak ritmi bozan bir parkur oluşturuldu. Antalya'nın simgelerinden Beydağları manzarası bulunan Antalya Kepez DokumaPark Parkuru, Türkiye'de ilk olma özelliğini de taşıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Antalya'da 39 Ülkeden 610 Sporcu Avrupa Kros Şampiyonası İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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