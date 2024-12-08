Antalya\'da Avrupa Kros Şampiyonası Başladı

Spor

Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve bu yıl rekor bir katılımın olduğu şampiyonanın açılış töreni Antalya Kepez DokumaPark Parkuru'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonaya katılan 47 ülkenin bayraklarının alana girmesiyle başlayan törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ile çok sayıda sporsever katıldı.

"Dokuma; barışa ve spora hizmet ediyor"

Törende bir konuşma yapan Başkan Mesut Kocagöz, organizasyonun yapıldığı Dokumapark alanında, kapanan Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın bulunduğunu hatırlatarak "Burada yaklaşık 65 yıl önce uluslararası işbirliğiyle tekstil fabrikası kurulmuştu, fabrikada bin civarında kişi çalışıyordu. Bugün müze, kültür, sanat ve eğitim merkezi olarak kullandığımız fabrika binaları ve yerleşkesi şimdi Avrupa Kros Şampiyonasıyla bir kez daha uluslararası barış ve dostluğa hizmet ediyor." dedi.

Antalya'da atletizme ilgiyi artıracak

Avrupa Kros Şampiyonası'nın ilk kez Türkiye'de düzenlendiğini hatırlatan Kocagöz, şunları söyledi: "Bu şampiyona, Antalya ve Kepez'in spor şehri olma iddiasını daha yükseğe taşıyacaktır. Kros sporu insanın kendisiyle, diğer atletlerle, doğa koşullarıyla yarıştığı, sportmenlik ruhunu yücelten spor dalıdır. Bu nedenle Antalya'nın 1 milyonun üzerindeki çocuk ve genç nüfusu ile Kepez'in genç nüfusunun bu şampiyona sayesinde spora ve özellikle atletizme ilgisinin artacağına inanıyorum.

"Sporun, yarışın, doğanın ve kültürün birlikteliğidir"

Avrupa Cross şampiyonasının bir hedefi de sürdürülebilir gelişmeye dikkat çekmektedir ve bu yarışın gerçekten sürdürülebilir kent farkındalığını artırdığını görüyoruz. Kros parkurları doğal nitelikli parkurlardır ve bu yarış doğa dostu bir yarıştır. Nitekim şehrimizin ev sahipliği yaptığı 30. SPAR Avrupa Kros Şampiyonası'nın; sloganı sporun, yarışın, doğanın ve kültürün birlikteliğidir. Bu yarışla barış ve dostluk, spor centilmenliği, doğa ve kültür, kadim Akdeniz şehri olan Antalya'da buluşmuştur.

Yarış için doğal parkur oluşturmayı başardık

Atletizm Federasyonumuzla birlikte burada güzel bir şampiyona için yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Federasyon başkanımız ve ekibi, müdürlüğümüz fedakarca çalıştılar. Biz de belediye olarak gereken her desteği vermeye gayret ettik. Büyük kentlerin içerisinde bu tür doğal parkurlar meydana getirmek kolay değildir. Ne mutlu bize ki biz burada bunu başardık. Umuyorum ki Avrupa Kross Şampiyonası Antalya'nın tarihine, güzelliğine, ismine yakışır bir başarıyla tamamlanacaktır."

Krosun en iyileri yarışıyor

Konuşmaların ardından şampiyona, U20 Kadınlar (4500m) yarışıyla resmen başladı.

U20 Kadınlar da; Innes FITZGERALD (İngiltere) 1. Jess BAILEY (İngiltere) 2. ve Danimarka'dan Sofya THGERSEN ise 3. oldu.

Antalya Kepez Dokumapark Parkuru'nda; Olimpiyat altın madalyası sahibi Jakob Ingebrigtse, Avrupa 10.000 m ve 5000 m şampiyonu Nadia Battocletti, üç kez Avrupa kros şampiyonu Karoline Bjerkeli Grvdal, Avrupa yarı maraton altın madalyası sahibi Yemaneberhan Crippa, Avrupa salon 800 m şampiyonu Adrian Ben ve yakın zamanda Avrupa Atletizminin yükselen yıldızı Niels Laros gibi sporcular madalya mücadelesi verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Antalya'da düzenlenen SPAR Avrupa Kros Şampiyonası 2024'ün organizasyonu Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu gerçekleştirdi.

Kepez'den 1800 metre uzunluğunda parkur

Kepez Belediyesi, DokumaPark alanının 20 bin metrekarelik bölümünde 1800 metre uzunluğunda çim kros koşu parkuru hazırladı. Koşucuların yedi yarış boyunca kat edeceği kum ve çamur bölümlerinin bulunduğu, büyük ölçüde düz ancak ritmi bozan bir parkur oluşturuldu. Antalya'nın simgelerinden Bey Dağları manzarası bulunan Antalya Kepez DokumaPark Parkuru, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.

Profesyonel yarış standartlarına uygun şekilde yapılan parkur, aynı anda 150 bin kişinin sığabileceği 50 bin m2 büyüklüğündeki etkinlik meydanının yanına kazandırıldı. Parkurun zemininin oluşturulması için 2 bin kamyon dolgu malzemesi kullanıldı. Zemine 2 ton da çim tohumu atıldı. Kros pistinin start ve finish düzlüğü, 200 metre uzunluğu, 50 metre genişliğiyle dikkat çekiyor. - ANTALYA