Antalya\'da BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası basın toplantısı yapıldı

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Antalya'da 7-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Tenis Federasyonu'nun tekerlekli sandalye kategorisi tenis organizasyonu BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun tekerlekli sandalye kategorisindeki en önemli tenis organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı, Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleşti. 21 ülkeden 44 takım ve 140 sporcunun yer alacağı organizasyon için açılış seremonisi düzenlendi. Seremonide turnuvaya katılan ülkeler ve sporcular tanıtıldı. Ardından düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Uluslararası Tenis Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenis Başkanı Alistair Williams, milli tenisçi Uğur Altınel ve Hollandalı tenisçi Diede de Groot katıldı.

İlk olarak söz alan ve Antalya'da bu organizasyonu düzenledikleri için mutlu olduklarını belirten Uluslararası Tenis Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenis Başkanı Alistair Williams, "Dördüncü kez bu organizasyon Türkiye'de gerçekleştiriliyor. İlk defa Megasaray ev sahipliği yapıyor. Dünya genelinde yapılan eleme turnuvalarının ardından 21 milletten temsilciler bugün burada bulunuyor. Çok özel bir yazın başlangıcındayız. Burada performans gösteren oyuncuların birçoğu Paris'te gerçekleştirilecek olan Paralimpik Olimpiyatları'na da katılacaklar" dedi.

Uğur Altınel: "Hedefimiz burada kupayı kaldırmak"

Türkiye'de Dünya Kupası oynamanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen milli tenisçi Uğur Altınel, "Ev sahibi olarak güçlü bir milli takımımız var. Hedefimiz, burada kupayı kaldırmak. Tabii ki tekerlekli sandalye tenisi, diğer branşlara göre daha zor. Hem sandalyeyi yönlendirmek hem de elinde raketle strateji kurmak, büyük bir zorluk. Kupayla birlikte bu güzel turnuvayı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Diede de Groot: "Buradan şampiyon olarak ayrılmak istiyoruz"

Hollanda'nın tekerlekli sandalye tenisinde çok başarılı olduğunu ve yine şampiyon olmak istediklerini ifade eden Hollandalı tenisçi Diede de Groot ise, "Bu organizasyon, Paralimpik Olimpiyatları öncesi bizim için çok güzel bir hazırlık. Bu oyunlar öncesinde kendi çalışmalarımız ve diğer ülkelerle karşılaşma imkanı elde etmek bizler için ön hazırlık oluyor. Burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Hollanda, tekerlekli sandalye tenisinde çok başarılı bir ülke. Buradan şampiyon olarak ayrılmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Kemal Şahin de açıklamasında, "Böyle büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Buraya gelen sporculara başarılar diliyoruz. Türkiye'de tenis sporunda fark oluşturan adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cengiz Durmuş: "ITF başkanı bu turnuvaları ne kadar hak ettiğimizi bize söyledi"

Son olarak Türkiye'de birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmayı sürdürdüklerini vurgulayan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, "Uluslararası Tenis Federasyonu'nun tekerlekli sandalye kategorisinde en değerli haftasını yaşıyoruz. Bu en değerli haftada özellikle sporcularımızın da mücadele edeceği, başarı hedefi olan bir haftayı umutla takip ediyoruz. Bu turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel yönetimlerle çok önemli stratejiler geliştiriyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) başkanı, ülkemize birkaç kere gelerek, bizim yaptıklarımızı gördüğünde bu turnuvaları ne kadar çok hak ettiğimizi bize söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün 21 ülkeden 44 takımın yarışacağı bir haftaya giriyoruz. Böylesine güzel bir atmosferde sizlerle olabilme şansını yaşadık" açıklamasında bulundu.

Türkiye, iki kategoride yarışacak

Türkiye, organizasyona Erkekler ve Quad kategorilerinde dahil olacak. Sinem Oğuz'un kaptanlığını yaptığı Quad Milli Takımı'nda dünya 12 numarası Ahmet Kaplan, dünya 15 numarası Ali Ataman, dünya 18 numarası Uğur Altınel ve dünya 33 numarası Fatih Karataş mücadele edecek. Selahattin Alptekin'in kaptanlığını yaptığı Tekerlekli Sandalye Erkekler Milli Takımı'nda ise Emirhan Toper, Hakan Güngör, Hüseyin Erkan Çelik ve Turan Akalın yer alacak.

Toprak kortlarda gerçekleşecek bu organizasyonda Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Takımı; Hollanda, Şili ve Sri Lanka ile aynı grupta yer alıyor. Quad Milli Takımı ise Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın olduğu grupta mücadele edecek. - ANTALYA