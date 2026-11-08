Antalya\'da COP31 ve bisiklet tutkusu bir arada; UCI Gran Fondo World Series başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde, The Land of Legends tema parkı merkezli düzenlenen UCI Gran Fondo World Series Antalya 2026 bisiklet yarışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı.

Bu yıl 6'ncı kez organize edilen yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Bakan Bak'a; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan eşlik etti. 44 ülkeden 960'ın üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda bisikletçiler, UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde edebilmek ve puan toplayabilmek için ter döküyor.

Uzun parkur yarışının startını veren Bakan Osman Aşkın Bak, çevre bilincine ve farkındalığa dikkati çekmek amacıyla bisikletle kısa mesafeli bir farkındalık sürüşü de gerçekleştirdi. Yarış öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, etkinliğin temelinde COP31 ve çevre duyarlılığının yattığını belirtti.

'DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN BİSİKLET SPORU ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya'da COP31 vesilesiyle Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından organize edilen Gran Fondo yarışının iki etap halinde (111 kilometre ve 60 kilometre) yapıldığını belirten Bakan Bak, "Çevre duyarlılığını aktarmak, COP31'in dünya çapında önemli bir organizasyon olmasını vurgulamak amacıyla Çevre, Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere gençlik ve spor faaliyetlerine destek veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem spor aktivitelerine hem de gençlik merkezi ve evlerinin açılışına destek oluyoruz. Gönüllülerin büyük kısmını gençler oluşturuyor; bu işi yakından takip ediyor ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Daha temiz bir çevre için karbondioksitin az olduğu, çevrenin temiz olduğu bir ortamda bisiklet sporu çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

ANTALYA SPOR TURİZMİNDE ZİRVEDE

Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın spor turizminde dünyada öne çıktığını vurgulayan Bakan Bak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde spor turizminin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ifade etti. Bisiklet Federasyonu'nun Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dağ bisikleti ve velodrom yarışları gibi pek çok önemli organizasyona imza attığını hatırlatan Bak, Antalya'nın yatak ve spor turizmi kapasitesiyle bu işi fazlasıyla sırtladığını söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı liderliğinde NATO Zirvesi ve Türk Devletleri Zirvesi gibi büyük organizasyonları başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Bak, önümüzdeki hafta Antalya'da dünya genelinden devlet başkanları, hükümet başkanları ve bakanların bir araya geleceği yoğun bir gündemin olacağını aktardı. Ülke genelinde spor turizminin rekorlar kırdığına dikkati çeken Bakan Osman Aşkın Bak, 2027 Avrupa Oyunları ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlatarak, ulaşım ve lojistik kolaylıkları sayesinde Antalya'nın bu alanda bir cazibe merkezi olduğunu dile getirdi.

'SIFIR ATIK' VİZYONU VE GELECEK NESİLLER

Çevre, Şehircilik Bakanlığı'na spora verdiği büyük destekten dolayı teşekkür eden Bakan Bak, dünyanın yeşil, denizlerin mavi kalması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı 'Sıfır Atık' inisiyatifinin tüm dünyada ve Birleşmiş Milletler'de kabul gördüğünü hatırlatan Bakan Bak, bu vizyonun tüm gençler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ülkeye yayılmaya çalışıldığını ifade etti.

Açıklamasının sonunda herkesi hafta sonları ve işe giderken bisiklet sürmeye davet eden Bakan Bak, 111 kilometre ve 60 kilometre gibi zorlu etaplarda ter döken tüm yarışmacılara başarılar dileyerek katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışların ardından düzenlenecek ödül töreni ile Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazanan sporculara madalyaları takdim edilecek.