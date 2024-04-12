AKRA Gran Fondo Antalya\'da Amatör Bisikletçileri Buluşturacak

Spor

Amatör bisikletçileri Antalya'da buluşturacak "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da 6'ıncı kez gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" adıyla düzenlenen yol bisikleti yarışının kayıtları 24 Nisan'da tamamlanacak.

Birçok ülkeden katılan sporcular, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve kıyı şeridi boyunca tarihi yapı, deniz, orman ve dağların bir arada bulunduğu doğal güzellerin arasında pedal çevirecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 98 ve 49 kilometrelik parkurlarıyla sporcuların beğenisini toplayan yarış, geçen senelerde olduğu gibi birbirinden farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

27-28 Nisan'da düzenlenecek ve Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak yarışlar, aynı noktada sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçelerinin eşsiz bisiklet rotaları ile bisiklet sporunun Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

Yarışların Kemer'de düzenleniyor olmasının ilçe adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Topaloğlu, organizasyona katılanları kentteki otellerde ağırlayacaklarını ifade etti.