Amatör bisikletçileri Antalya'da buluşturacak "AKRA Gran Fondo", 27-28 Nisan'da 6'ıncı kez gerçekleştirilecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, "AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" adıyla düzenlenen yol bisikleti yarışının kayıtları 24 Nisan'da tamamlanacak.
Birçok ülkeden katılan sporcular, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve kıyı şeridi boyunca tarihi yapı, deniz, orman ve dağların bir arada bulunduğu doğal güzellerin arasında pedal çevirecek.
Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 98 ve 49 kilometrelik parkurlarıyla sporcuların beğenisini toplayan yarış, geçen senelerde olduğu gibi birbirinden farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
27-28 Nisan'da düzenlenecek ve Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak yarışlar, aynı noktada sona erecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçelerinin eşsiz bisiklet rotaları ile bisiklet sporunun Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.
Yarışların Kemer'de düzenleniyor olmasının ilçe adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Topaloğlu, organizasyona katılanları kentteki otellerde ağırlayacaklarını ifade etti.
Son Dakika › Spor › AKRA Gran Fondo Antalya'da Amatör Bisikletçileri Buluşturacak - Son Dakika
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?