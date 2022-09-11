100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonalara, 36 il ve 84 kulüpten 326 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Okçuluk: Açık Hava ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası - Son Dakika

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