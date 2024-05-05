Antalya'da düzenlenen Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Antalya'da düzenlenen Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ödül töreni gerçekleştirildi

Antalya\'da düzenlenen Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri\'nin ödül töreni gerçekleştirildi

Antalya'da düzenlenen Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ödül töreni yapıldı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya'nın A. Carraro Imoco ile Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas ekibine, şampiyonluk kupaları ile madalyaları törende verildi. Finalleri ikinci tamamlayan Jastrzebski Wegiel ile Allianz Vero Volley takımlarının oyuncularına da madalyaları takdim edildi. Ödül törenine, Bakanlar Bak ile Abodi'nin yanı sıra İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi ve diğer konfederasyon, federasyon ve bakanlık yetkilileri katıldı.

05.05.2024 23:19
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Antalya'da oynanan Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ödül töreni yapıldı.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya'nın A. Carraro Imoco ile Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas ekibine, şampiyonluk kupaları ile madalyaları törende verildi.

Finalleri ikinci tamamlayan Jastrzebski Wegiel ile Allianz Vero Volley takımlarının oyuncularına da madalyaları takdim edildi.

Ödül törenine, Bakanlar Bak ile Abodi'nin yanı sıra İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi ve diğer konfederasyon, federasyon ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da düzenlenen Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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