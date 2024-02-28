Antalya\'da Gerçekleştirilecek Runtalya Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 19.'su gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonu Runtalya için geri sayım başladı. Başkan Muhittin Böcek, "Runtalya çocuklarımıza torunlarımıza emanet edeceğimiz bir Antalya markası, bir Antalya değeridir. Atamızın izinde koşacağız, koşmaya da devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 19. kez yapılacak ve 47 ülkeden bin 600 yabancı sporcuyla birlikte yaklaşık 10 bin sporcunun katılması beklenen Runtalya maratonu için düzenlenen basın toplantısına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TURSET Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol ve sponsorlar katıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 18 yıldır büyük bir başarıyla yürütülen bu organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu yıl 19.'su yapılıyor. Hiç ara vermemiş çok değerli bir organizasyon. Bu tür etkinlikler kurumsal bir kültür ile oluşur ve 18 yıldır devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan depreme rağmen ara verilmedi ve geçen yıl koşunun gelirleri deprem bölgesine bağışlandı. 18 yıl önce 450 kişiyle başlayan organizasyonun bugünlere gelmesi çok önemli. Antalya'ya yakışan çok değerli bir organizasyon.10 bin sporcuyu misafir edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Spora desteğimiz sürecek"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, organizasyona daha önce Konyaaltı Belediye başkanlığı döneminde de destek verdiğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaktan ve ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Muhittin Böcek, belediyeciliğin sadece üst yapı veya alt yapı yapmak değil; yaşama, insana dokunmak, insanı merkeze alan anlayışla sanatsal ve kültürel değerlerin yanı sıra sportif faaliyetlere de büyük önem vermek olduğunu söyledi.

Başkan Böcek, şunları dile getirdi:

"Antalya Büyükşehir Belediyemizin 14 adet spor ve fitnes merkezinden 2 yıl etkisi süren pandemiye rağmen 125 bin 863 vatandaşımız yararlandı. Antalya Büyükşehir Futbol Akademimizde 6-12 yaş 500 çocuğumuz ücretsiz yararlanmaktadır. Yaptığımız Kumluca Stadyumu, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi, Güreş Eğitim Merkezleri, amatör sporculara verdiğimiz destekler, ihtiyacı olan köy ve merkez okullarına verdiğimiz spor malzemeleri gibi faaliyetlerle spora ve sporculara desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

6 Mart'taki Koray Avcı konserine davet

"Runtalya çocuklarımıza torunlarımıza emanet edeceğimiz bir Antalya markası, bir Antalya değeridir" diyen Başkan Böcek, "Runtalya, sağlıklı yaşama dokunduğu kadar turizm ve ekonomik anlamda da şehrimiz için önemlidir. Mart ayının ilk haftasında Antalya'mıza 47 ülkeden bin 600 sporcunun, Türkiye'nin 50 şehrinden 7 ila 8 bin misafirin bu etkinlik için gelmesini bekliyoruz. 3 Mart'ta tarih doğa ile içi içe seçilmiş muhteşem Antalya manzarasında omuz omuza kardeşçe, keyifle koşacağız. Ayrıca Atamızın 6 Mart Antalya'ya gelişinin yıldönümünde Atamızın izinde koşacağız, koşmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle 6 Mart saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Koray Avcı konserine de tüm halkımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor festivali

Runtalya hakkında bilgi veren koşunun organizatörü TURSET'in Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, 2 Mart Cumartesi günü minik adımlar koşusu ile başlayacak organizasyon sonrasında konser etkinlikleri olacağını dile getirdi. 3 Mart Pazar günü 5K, 10K, 21K, 10 K Teams Run yarışlarının gerçekleştirileceğini anlatan Emeklioğlu, "Antalya markasına ve spor turizmine büyük bir katkı sağlayan Runtalya'ya ilgi her sene büyüyor. Bir spor festivali olan Runtalya'ya 10 bin koşucu ve minik atımlarda ise 350 çocuk koşucu katılacak" açıklamasını yaptı. - ANTALYA