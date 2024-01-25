Antalya\'da düzenlenen Türkiye O-Days ve Oryantiring Şampiyonası başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları"nın ilk günü, Cebelireis Dağı bölgesinde gerçekleştirildi.

Türkiye O-Days Orta Mesafe yarışı ile başlayan 4 günlük organizasyonda 96 kulüpten 660 kadın ve 926 erkek sporcu ile 134 ferdi sporcu olmak üzere toplam 1720 sporcu mücadele edecek.

Yarın Alanya Kalesi'nde sürat yarışıyla devam edecek etkinlik, 28 Ocak Pazar günü sona erecek.