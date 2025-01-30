Antalya'da Uluslararası Pickleball Turnuvası Düzenlendi

Spor

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye temsilciliği tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uluslararası pickleball turnuvası düzenlendi.

Federasyonun Türkiye temsilcisi Davut Güngör, yaptığı açıklamada, organizasyonun sporseverlere unutulmaz deneyim sunduğunu belirtti.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, İngiltere, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 11 ülkeden 60 sporcunun katıldığını belirten Güngör, üç kategoride dereceye girecek 8 sporcuya para ödülü verileceğini bildirdi.

Güngör, turnuvanın farklı ülkelerden takip edildiğini vurgulayarak, organizasyonun Türkiye'nin spor alanındaki yükselişinin somut göstergesi olduğunu aktardı.

Türkiye'de düzenlenen ilk resmi uluslararası pickleball turnuvası olduğunu aktaran Güngör, "Antalya'da inşa edilen profesyonel kapalı pickleball kortları, Türkiye'nin spor altyapısındaki gelişmişliğini ve uluslararası spor merkezi olma vizyonunu gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuva, yarın final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.