"Nar Taneleri"ne milli görev - Son Dakika
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"Nar Taneleri"ne milli görev

31.08.2022 12:22
"Nar Taneleri"ne milli görev

Antalya Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın voleybol takımında forma giyen 4 oyuncu Plaj Voleybolu Milli Takım Kampına davet edildi.

Antalya Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın voleybol takımında forma giyen 4 oyuncu Plaj Voleybolu Milli Takım Kampına davet edildi. CEV Plaj Voleybolu 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası ve FIVB Plaj Voleybolu 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonasına katılacak sporcuların belirleneceği milli kampa davet edilen Döşemealtı'nın "Nar Tanaleri" ilçeye yine büyük bir sevinç yaşattı.

1-4 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek olan CEV Plaj Voleybolu 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası ve FIVB Plaj Voleybolu 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonasına gidecek sporcuların belirleneceği kamp kadrosuna dahil olan Döşemealtı'nın sporcuları Su Şimdim, Ceylin Sayar, Gülse Çeliker ve İrem Can Topel Milli formayı büyük bir gururla taşıyacaklarını söyledi.

Döşemealtı Belediyesi ve aynı zamanda Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, 4 oyuncularının Milli takım kampına davet edilmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başkan Genç, "Gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. İlçemizin Nar Taneleri bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonasında elde ettiğimiz büyük başarı sayesinde kendilerini gösterme imkanı bulan oyuncularımız hem Avrupa Hem Dünya Şampiyonalarına katılmak için milli forma giyme hakkı kazandı. Gururluyuz. Tüm sporcularımı ve emeği geçen ekibimi kutluyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 'Nar Taneleri'ne milli görev - Son Dakika

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