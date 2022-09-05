ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın son gününde paletsiz sabit ağırlık (CNF) dalında yarışmalar yapıldı. Son gün yarışlarında 7'si kadın 16 sporcu yarıştı. Büyük erkekler kategorisinde yarışan ODTÜ SK'den Gökhan Gedik bu dalda 56 metre olan Türkiye rekorunu 57 metreye çıkardı. Ardından dalış yapan Çanakkale GSK'den Mete Mordağ 62 metreye dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu dalda üçüncülüğü 51 metreye dalan Bodrum Su Sporları Kulübü'nden Fatih Sevük elde etti.

ERCÜMEN'DEN 4 GÜNDE 4 KATEGORİDE 4 ALTIN MADALYAKadınlarda ise paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde birinciliği 47 metreye dalan Spor Toto Spor Kulübü'nden Şahika Ercümen kazandı. Ercümen böylece 4 günde, 4 farklı kategoride 4 altın madalya kazandı. Bu dalda ikinciliği 31 metreye dalan ODTÜ SK'den Bilge Çingigiray, üçüncülüğü de 30 metreye dalan ODTÜ SK'den Başak Tezgör kazandı.Genç kadınlarda birinciliği 31 metreye dalan Neptun Spor Kulübü'nden Toprak Toprak , genç erkeklerde 16 metreye dalan Tennis Yüzme Kulübü'nden Erek Umut Koçak kazandı.ERKEN 4 DALDA DA ALTIN MADALYA KAZANDIMaster kadınlar kategorisinde ise 30 metreye dalan Birgül Erken GSK'den Birgül Erken birinciliği kazandı. Erken, 4 gün üst üste 4 dalda da altın madalya kazanan sporcu oldu.Master erkeklerde 50 metreye dalan Mersin Dalış Merkezi'nden Birol Özbek birinci oldu. Özbek'in 50 metrelik dalışı yeni Türkiye rekoru oldu. Özbek de 4 gün üst üste, 4 kategoride altın madalya kazandı.

Şampiyonada, büyüklerde kadınlarda bir, erkeklerde iki olmak üzere üç Türkiye rekoru kırıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ekim ayında Kaş'ta yapılacak olan Dünya Sualtı Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Son 2 gün yarışlarında dereceye giren sporculara Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi. Törene, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Kaş Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Ahmet Dağıstan, Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, federasyon yöneticileri ve sporcular katıldı.