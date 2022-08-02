Manavgat'ta plaj futbolu heyecanı başladı - Son Dakika
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Manavgat'ta plaj futbolu heyecanı başladı

02.08.2022 15:11
Manavgat'ta plaj futbolu heyecanı başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Belediyesi Etabı 2022" müsabakaları başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Belediyesi Etabı 2022" müsabakaları başladı.

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu plaj futbolunun yapıldığı Manavgat Etabı, büyük bir heyecanla başladı. Turnuvanın ilk gününe, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce sporsever katıldı. Sözen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından turnuvanın başlangıç vuruşunu temsili olarak gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca kıran kırana geçecek olan maçlar, Manavgat Belediyesi Engelsiz Yaşam ile Çimhan Sarılar Spor takımları arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Kıran kırana mücadele

7 gün boyunca, 8 takımdan toplam 150 oyuncunun ter dökeceği Sorgun Boğaz'da, TFF'den gelen 5 kişilik hakem heyetinin yanı sıra Oktay Sarı da canlı sunumuyla turnuvadaki yerini aldı. Hakemin ilk düdüğü çalmasının ardından Sarılar Çimhanspor takımından Seydi Özen, Türkiye Plaj Futbol Ligi Manavgat Belediyesi Etabı 2022'nin ilk golünü kaydetti. İlk gün toplam 41 golün atıldığı turnuvada, Irmak Garden'a karşı oynayan Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 11-3'lük gibi bir sayıyla en farklı skoru elde etti.

Heyecanlı anlara sahne olan ve 7 gün sürecek turnuvada ön eleme maçları 4 gün sürecek. Elemelerin ardından son 4'e kalan takımlar, cuma, cumartesi ve pazar günü yarı final ve final müsabakaları oynayacak. En fazla puanı toplayıp şampiyon olan takım ise eylül ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Manavgat'ı temsil edecek.

"Milli sporcular yetişiyor"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ta plaj futbolunun büyük bir beğeni topladığını ve buradan birçok milli futbolcu yetiştiğini dile getirerek spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "2 yıllık bir aradan sonra yeniden Sorgun Boğaz'da sporcularımızda buluşmak bizleri de son derece mutlu etti. Plaj futbolunun kentimizde ilgi görüyor olması ve buradan birçok milli sporcu yetişiyor olmasını da son derece önemsiyoruz. Müsabakalarda ter dökecek olan tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tüm halkımızı kıran kırana geçen mücadeleleri izlemeye davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Türkiye, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manavgat'ta plaj futbolu heyecanı başladı - Son Dakika

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