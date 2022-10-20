Alternatif sporlarda bölgenin çekim noktası olması ve Kaş coğrafyasının güzelliğinin dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği maraton kapsamında, Cumhuriyet Meydanı 'nda fuar alanı da oluşturulacak.

Bu yıl ilk kez çocuk koşusunun da olacağı organizasyon, aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Antalya spor haberleri | '4. Kaş Yarımadaton' yarışları 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak - Son Dakika

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