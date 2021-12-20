Antalyaspor, 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıdan yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme yaptı.

Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 19 yaşındaki oyuncular Emre Demir, Müslüm Yat ve Efecan Gülerce ile 16 yaşındaki Mevlüt Emir Gürlek, beşer yıllık sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, yıllardır altyapılardan sorumlu yönetici olarak görev yaptığını, gençlerin gelişimine önem verdiğini söyledi.

Yönetim olarak takımın geleceğine yatırım yaptıklarını ifade eden Özer, sözleşme imzaladıkları futbolcuların uzun yıllar Antalyaspor'a hizmet edeceğini kaydetti.

Özer, Türk futbolunun kurtuluşunun altyapıdan yetişen sporculara bağlı olduğunu dile getirdi.

Sağ bek Müslüm Yat, 6 yıldır Antalyaspor forması giydiğini, uzun yıllar da kulübe hizmet etmek istediğini söyledi.

Orta saha oyuncusu Emre Demir ise 12 yıldır Antalyaspor formasını terlettiğini belirtti.

Antalyaspor'da oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu anlatan Emre Demir, "Çok mutluyum. Formayı gurur ve onurla en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Nuri Şahin hocamızın gençlere verdiği önem bizi de heveslendiriyor. Hedefim Antalya Stadı'nda taraftarımızın önünde sahaya çıkarak başarılar elde etmek." diye konuştu.

Sağ bek Mevlüt Emir Gürlek ve sol bek Efecan Gülerce de A takımda forma giyecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.