Hazırlık maçı: Borussia Dortmund: 1 Antalyaspor: 1

Antalyaspor Almanya'da oynadığı son hazırlık maçında Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Almanya'da oynadığı son hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor karşılaşmanın ilk yarısını Julian Brandt'ın 8. dakikada attığı golle 1-0 yenik kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak oynayan kırmızı-beyazlılar 60. dakikada Alassane Ndao'nun kafayla attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmanın kalan süresinde gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

Nuri Şahin: "Hazır olduğumuzu düşünüyorum"

Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, basın mensuplarına mücadeleyi değerlendirdi. Şahin, "Sezon başı kampı bizim için çok iyi geçti. Skorlar hep iyi olmasa da iyi bir zaman geçirdik Almanya'da. Hazır olduğumuzu düşünüyorum inşallah güzel bir sezon olur bizim için" dedi.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Şahin, "Bizi burada destekleyen tüm Türk seyircilere, Antalyaspor taraftarlarına ve diğer takım taraftarlarının hepsine çok teşekkür ediyorum. Oyun güzel geçti. Galatasaray maçına hazırlanmak istediğimiz oyunu oynadık" diye konuştu.

Dortmund teknik direktörü Edin Terzic hazırlık maçının kendileri için iyi geçtiğini söyleyerek, "Dün oynadığımız kupa maçı sonrasında bugün oynadığımız maç bizim için iyi geçti. Bir çok oyuncuyu deneme fırsatı bulduk. Antalyaspor iyi mücadele etti" ifadelerini kullandı. - DORTMUND