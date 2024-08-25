Antalyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Spor

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Piric, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Djenepo, Emre Uzun, Safuri, Samudio

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Strandberg

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 32 Strandberg (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 35 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Safuri'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

22. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diack'ın şutunda Emre Uzun'un ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Penaltı atışını kullanan Strandberg, kaleci Piric'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Hatay ekibi farkı 2'ye çıkardı. Fernandes'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Strandberg, meşin yuvarlağı kaleci Piric'ten sıyrılıp filelere gönderdi. İsveçli futbolcu, karşılaşmada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 0-2.

38. dakikada Fernandes'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.

42. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Djenepo'nun ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, maçta bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.

43. dakikada Antalyaspor penaltıdan yararlanamadı. Penaltıyı kullanan Safuri'nin şutunda kaleci Erce Kardeşler, sağına uzanarak topu kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısını Hatay temsilcisi 2-0 önde tamamladı.