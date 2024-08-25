Antalyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

25.08.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Piric, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Djenepo, Emre Uzun, Safuri, Samudio

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Strandberg

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 32 Strandberg (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 35 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Safuri'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

22. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diack'ın şutunda Emre Uzun'un ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Penaltı atışını kullanan Strandberg, kaleci Piric'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Hatay ekibi farkı 2'ye çıkardı. Fernandes'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Strandberg, meşin yuvarlağı kaleci Piric'ten sıyrılıp filelere gönderdi. İsveçli futbolcu, karşılaşmada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 0-2.

38. dakikada Fernandes'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.

42. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Djenepo'nun ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, maçta bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.

43. dakikada Antalyaspor penaltıdan yararlanamadı. Penaltıyı kullanan Safuri'nin şutunda kaleci Erce Kardeşler, sağına uzanarak topu kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısını Hatay temsilcisi 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, antalya, Futbol, Hatay, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
12:37 26 şehidimizin kanı yerde kalmadı ’Tekin Guyi’ artık hayatta değil 26 şehidimizin kanı yerde kalmadı! 'Tekin Guyi' artık hayatta değil
12:25 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
11:49 Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı
11:49 FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün yeni taktiği Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün yeni taktiği! Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor
11:47 Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
11:47 Hizbullah’ın Mossad’ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış
11:26 Kira geliri beyannamesi vermeyen 700 bin mükellefe ceza yolda Kira geliri beyannamesi vermeyen 700 bin mükellefe ceza yolda
11:24 CHP’li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel’e dert yandı CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 04:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement