Antalyaspor, Başakşehir ile 0-0 Berabere Kaldı
Antalyaspor, Başakşehir ile 0-0 Berabere Kaldı

18.03.2026 23:07
Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Başakşehir'den aldıkları 1 puanın değerli olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, çok iyi mücadele edip hanelerine önemli bir puan yazdırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Uğurlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Sami Uğurlu, "Mutlak puan almamız gereken bir maçtı. Başakşehir'e, ligin en derin kadrosuna sahip takımı diyebiliriz. Net 4 kaliteli santrforları var. Oyuna en son giren Nuno da Costa ile çalıştım. Keşke bizde olsaydı da üç hafta önce ligde kalmayı garantileseydik. Böyle bir takıma karşı oyun üstünlüğünü elde etmek kolay değil. Başakşehir, Galatasaray ile ligde topa en fazla hükmeden takım. Ciddi şekilde mücadele etmemiz gerekiyordu. Başakşehir deplasmanından aldığımız 1 puan, belki ligin sonunu belirleyecek puanlardan biri." ifadelerini kullandı.

Müsabakada çok fazla pozisyon olmadığını aktaran Uğurlu, "Yaptığımız savunma bunda etkili olabilir. Başakşehir, duran toptan çok fazla gol aradı. Buna taç atışlarını da dahil edebiliriz. Oyun anlamında istediklerimizin hepsini ortaya koyamadık ama mücadele anlamında her oyuncumuz yüzde 100'üyle sahada her şeyini verdi. Bir puan almak çok değerli ve önemliydi. Bunun için mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:04:42. #7.12#
