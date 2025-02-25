Antalyaspor Başkanı: Lige Odaklandık

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Beşiktaş maçı sonrası, "Bizim için lig şu anda daha çok önem arz ediyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta maçında Antalyaspor, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Sinan Boztepe, Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Kupa bizimde hedef koyduğumuz bir platformdu ama maalesef. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bodrumspor ile beraber Beşiktaş bir üst tura çıktılar. Biz maalesef kaybettik, tura veda etmiş olduk. İnşallah seneye planlıyoruz, seneye hazırlanıyoruz. Maç oynamaktan ve izlemekten keyif aldığımız bir maç oldu ama istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

"Lige konsantre olduk"

Anadolu kulüplerinin şartlarının her iki kulvarda mücadele etmeye elverişli olmadığını ve lige konsantre olduklarını belirten Boztepe, "Bazen futbolda olmadı mı, olmuyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu anda lige konsantre olmuş durumdayız. Bizim için lig şu anda daha çok önem arz ediyor. Zaten planlamamız da bu şekildeydi. Anadolu kulüplerinin şartları ve durumları zor. Bu imkanlarla sezonu bitirmek maalesef artık daha da zorlaştı. Bizim için en önemlisi lig ve lige konsantre olduk. Ligdeki önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA