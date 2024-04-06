Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Sergen Yalçın ile görüşecek

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Sergen Yalçın ile gelecek sezonda için yakın zamanda görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Antalya'da oynanan ve 1-1 biten MKE Ankaragücü maçında skor üstünlüğünü koruyamadıkları için sahadan hedefledikleri üç puan yerine bir puanla ayrıldıklarını belirtti.
Takımlarının bu karşılaşmanın ikinci yarısında sergilediği oyundan memnun olmadığını ifade eden Boztepe, bunun detaylarına baktıklarını dile getirdi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ligin 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacakları maçtan üç puanla dönmek istediklerini kaydetti.
Adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Antalyaspor'da görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili soruyu cevaplayan Boztepe, "Şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir olumsuz bir açıklamamız yok. Olumsuz bir görüşümüz de yok. Bu konu Rizespor maçından sonraki en önemli gündem maddelerimizden biri. Hocamızla zaten görüşeceğiz. Hocamızın kardeşinin sağlık durumuyla alakalı bir sıkıntısı vardı. Ondan dolayı İstanbul'a gitti, gelir gelmez görüşeceğiz." diye konuştu.
"Başarısız bulduğumuz durumlarda dik duruşumuzu bozmayız"
Boztepe, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'na katılan 20 kulübün 16'sının, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin görevine devam etmemesi konusunda hemfikir olduğunu aktararak, "Bununla alakalı da yakın bir zamanda Kulüpler Birliğinden bir karar çıkacak. Karar çıktığı zamanda tüm kamuoyuna hep beraber paylaşmış olacağız." dedi.
Bir gazetecinin "Antalyaspor olarak imza atan kulüplerden biri miyiz?" sorusu üzerine konuşan Boztepe, "Bizim Galatasaray maçından sonra açıklamalarımız vardı. Hatta sonrasında yine bir konuşmam vardı. Bu konuda, başarısız bulduğumuz durumlarda dik duruşumuzu bozmayız." yanıtını verdi.
Boztepe, Türk futbolu için kulüplerin çoğunluğunun yabancı hakemden yana olduğu görüşünü paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının cezalarını açıklama zamanını eleştirirken, tüm takımların taraftarlarına kulüplerinin ağır cezalarla karşılaşmaması için sağduyu çağrısında bulunan Boztepe, "Bana göre iki taraf da daha ağır cezalar alabilirdi. Eğer ki bu bir sonuç, daha sonrasındaki müsabakalar için örnek teşkil edecekse, alması da gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Boztepe, Şanlıurfa'da yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, Galatasaray karşısında 19 yaş altı takımla sahaya çıkacağı konuşulan Fenerbahçe'deki son durumu merak ettiğini sözlerine ekledi.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe, yarın oynanacak maçı kazanıp avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon final serisinde rakibine karşı 3-0'lık üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaşmıştı.
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