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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Trabzonspor maçı önemli bir galibiyet olacak - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Trabzonspor maçı önemli bir galibiyet olacak

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, takımın iyi hazırlandığını ve sahalarında 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti. Boztepe ayrıca transfer çalışmaları ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında bilgi verdi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Trabzonspor maçı önemli bir galibiyet olacak
13.01.2024 - 11:02,
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, yarın sahalarında karşılaşacakları Trabzonspor maçıyla ilgili, "Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık, inşallah sahamızda 3 puanı alacağız, bizim için önemli bir maç" dedi.

Sinan Boztepe ve yöneticiler gazetecilerle bir araya geldi. Boztepe, kısa süre önce göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımı ve şehri tanımaya çalıştığını belirtti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk edecekleri Trabzonspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un başarılı olması için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Sinan Boztepe, "Sergen hoca ile aynı düşüncede olduğumuz için anlaştık. Kendisiyle futbol şubemiz, transfer konusunda toplantılar yapıyor. 3 futbolcu transferi yapmayı düşünüyoruz. Bakıyoruz, ihtiyaç olan noktalara çalışmalar yapacağız. Sol bek, stoper ve sağ kanat olarak düşünüyoruz. Orta saha oyuncularımız var. Sergen hocamızın sistemi farklı eğer burada bir açıklık varsa dile getirecektir" dedi.

"İnşallah başarılı bir sonuçla 3 puanı alacağız"

Ligde 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Pendikspor mücadelesinden 3 puanla döndüklerini hatırlatan Boztepe, "İnşallah pazar günü sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında da aynı şey olacak. Trabzonspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. İnşallah sahamızda 3 puan alacağız. Bizim için önemli bir maç, önemli bir galibiyet olacak bizim için. Heyecanlıyız inşallah başarılı bir sonuçla 3 puanı alacağız" diye konuştu.

"Transfer engeli kaldıracağız"

Transfer engelini değerlendiren Boztepe, "Küçük bir geçmişten gelen mahkemelik olay vardı, sonuçlandı, çok ciddi rakamlar değil. Kısa vadede ihtiyacımız olduğu kadar ödenecek ve transfer engelini kaldıracağız. Çok önemli bir detay değil. Sonuçlanmasını beklediğimiz bir Luiz Adriano dosyası var, ona göre hareket edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Sergen hoca gençleri oynatır"

Bir gazetecinin, "Sergen hoca ile Türkiye Kupası'nı kazanırsa ve Süper Lig'de ilk 4'e girerse ekstra para alınacak şekilde anlaşıldı. Bu nedenle hocanın gençleri ikinci plana attığı iddiaları var" şeklindeki soruya Sinan Boztepe, "Bu doğru bir bilgi değil. Sergen hoca gençleri oynatan bir hoca. Kadroda yeterliliğine inandığı, başarılı olacağına inandığı bir oyuncu olduğuna inandığı sürece oynatır. Para kazanma amaçlı böyle bir şey yapmaz. Eminim buna. Kupa için anlaşma benim kişisel teklifimdi. Bunun ekstra parasını da bir yöneticimiz ödeyecek. Antalyaspor'a maliyeti olmayacak. Ligi ilk 4'te bitirmemiz halinde yine bir bonusu vardı. Sergen hocamız iddialı, bizde iddialı bir kulübüz, iddialı bir yönetimiz. İnşallah hedefler doğrultusunda başarıya ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Kaleci transferi yapmayı planlıyoruz"

Futbolcuları Saric'in bonservisini almak istediklerini ifade eden Boztepe, "Kaleci Helton sakatlıktan çıktıktan sonra çok iyi bir performans sergiliyor. Helton'un riskli bir durumu var, yine sakatlanması halinde zor duruma düşmemek adına yedek bir kaleci transferi yapmayı planlıyoruz. Ataberk değerli bir oyuncumuz. Ona da bir şey olursa ondan sonra problem yaşarız" dedi.

"Yabancı sayısı düşürülmesini olumlu buluyorum"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmesi yönünde aldığı kararının sorulması üzerine Boztepe, "Düşürülmesini doğru buluyorum. Yerli ve milli oyuncularımızın da olması lazım. Yabancı oyunculara ciddi paralar veriyoruz. Türk futbolcular bu sayede fırsat bulur" cevabını verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Trabzonspor maçı önemli bir galibiyet olacak - Son Dakika


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