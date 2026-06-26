Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile Anlaştı - Son Dakika
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Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile Anlaştı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile Anlaştı
26.06.2026 16:12
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Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hedef Süper Lig.

1'inci Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirildi. Korkmaz, için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün de katıldı. Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, Korkmaz'ın daha önce de Antalyaspor'da görev yaptığını belirtti. Mustafa Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını söyledi. Ergün, "Ona güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz da geçmişte yapılan bazı hataların sonucu Antalyaspor'un küme düştüğüne dikkati çekti. Korkmaz, "Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gönül isterdi ki Süper Lig'de teknik direktör olarak buraya gelmek. Geçmişte yapılan hataların sonucu Antalyaspor ligden düştü. Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor bir süreç. Her başarıda o zor süreçler oluyor. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.

Tesisleri ve ortamı gördükten sonra Antalyaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu söyleyen Korkmaz, "İlk geldiğimde de küme düşer dediğimiz takım son maçta Avrupa Kupası'nı kaçırmıştı. Birçok genç oyuncuyu A takıma kazandırdım. Bahadır, Doğukan, Mukairu, Bünyamin, Cenk gibi oyuncular vardı. Gençlere önem veren önemseyen bir teknik direktörüm. Genç yetenekli, oyuncuları potansiyeli oyuncuları, kadroda oynatmak istiyoruz. Rekabet ortamını oluşturmak istiyorum. Antalya'yı ve Antalyaspor'u seviyorum. Daha önce de teklif olmuştu ama anlaşamamıştık. Benim için özel bir kulüp. Burada birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdık. Her yönden 1'inci Lig'de olması üzücü" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bülent Korkmaz, 6,5 yıl sonra tekrar kendisini 1 yıllığına Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile Anlaştı - Son Dakika

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