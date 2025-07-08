Antalyaspor Burdur\'da Kampa Girdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da kampa girdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, üniversiteye ait Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'ne giriş yaptı.

Antalyaspor kafilesi burada, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Tekşen ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Murat Alpaslan tarafından karşılandı.

Tekşen, teknik direktör Emre Belözoğlu'na çiçek takdim ederek yeni sezon öncesi başarı diledi.

Antalyaspor'un yeni sezon hazırlıklarını 23 Temmuz'a kadar burada sürdürmesi planlanıyor.