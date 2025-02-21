Antalyaspor'dan Kasımpaşa Maçı için Güçlü Mesaj - Son Dakika
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Antalyaspor'dan Kasımpaşa Maçı için Güçlü Mesaj

Basın Sözcüsü Gürcü, Emre Belözoğlu yönetiminde Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet alacaklarına inanıyor.

21.02.2025 11:47
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Onvo Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Emre Belözoğlu yönetiminde oyunlarının geliştiğini belirterek, "Kasımpaşa maçını galibiyetle tamamlayacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız stattan mutlulukla ayrılacak." dedi.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetiminde ligde 5 maça çıktı. Akdeniz ekibi, Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 22. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenen Antalyaspor, ardından evinde Başakşehir ile 0-0, deplasmanda ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, bu hafta Kasımpaşa'yı yenerek Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçına hem teknik heyetin hem de futbolcuların çok iyi hazırlandığını söyledi.

Takımın sahaya mutlak 3 puan için çıkacağını belirten Gürcü, "Kasımpaşa maçını galibiyetle tamamlayacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız stattan mutlulukla ayrılacak." ifadelerini kullandı.

"Hocamızın ortaya koyduğu performans umut veriyor"

Emre Belözoğlu'nun kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli planlarını anlattığını ifade eden Gürcü, "Hocamız kısa vadede alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Orta vadede ise ligi ilk 5 veya 7 içinde tamamlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Takımın performansının her geçen gün daha da iyiye gittiğine dikkati çeken Gürcü, "Emre hocanın gelmesiyle takımın ciddi şekilde motive olduğunu ve sahada inançla mücadele ettiğini görüyoruz. Göztepe maçıyla başlayan sürecimizde oyun olarak gelişiyoruz. Takımımızın ve hocamızın ortaya koyduğu performans göz dolduruyor, geleceğe dair umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Kasımpaşa, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Kasımpaşa Maçı için Güçlü Mesaj - Son Dakika

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