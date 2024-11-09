Antalyaspor'dan Zor Galibiyet - Son Dakika
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Antalyaspor'dan Zor Galibiyet

Antalyaspor\'dan Zor Galibiyet

Aurelio, Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ettiklerini ve galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirtti.

09.11.2024 17:02
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Bodrum FK karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve bunu hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı. Aurelio, "Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum. Zor bir maçtı. Yüksek yoğunluklu bir maçtı. Fakat 3 puan almayı bildik. Bu maça iki önemli oyuncumuzdan yoksun çıktık. Musa Perşembe günü sakatlanmıştı. Bugün de ısınmada maça başlayamayacağını öğrendik. Ama onların yerlerine başlayan oyuncularımız da maça katkı verdiler. Sonuca etki ettiler. Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum" diye konuştu.

Takımın milli aradan dolayı bir süreliğine dinleneceğini belirterek sözlerini sürdüren Aurelio, "Ay sonunda yine kendi evimizde Sivasspor'a karşı oynayacağız. Bu maçtan sonra ayrıca yakın arkadaşımız olan Volkan Demirel'e de büyük şans diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Zor Galibiyet - Son Dakika

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