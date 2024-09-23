Antalyaspor Deplasmanda İlk Puanını Aldı - Son Dakika
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Antalyaspor Deplasmanda İlk Puanını Aldı

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak deplasmandaki ilk puanını kazandı.

23.09.2024 10:48
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Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki deplasman maçlarındaki ilk puanını 6. haftada Kasımpaşa beraberliğiyle elde etti.

Dış saha karşılaşmalarında ligin 2. haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a 4-2, 4. haftada 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 5-2 mağlup olan Akdeniz ekibi, 6. haftada dün Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak, deplasmanda puan kazanamama durumuna son verdi.

Bu sezon ilk kez deplasman maçından bir puanla dönen kırmızı-beyazlılar, 6 hafta sonunda 8 puana ulaştı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Evindeki müsabakalarda ise daha iyi sonuç elde eden Antalyaspor, 2024-25 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı.

Kırmızı-beyazlılar, 3. haftada 25 Ağustos'ta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ligin 5. haftasında 16 Eylül'de Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini yine evinde kazanan Akdeniz ekibi, 7. haftada 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmayla sahasındaki yenilmezliği sürdürmek istiyor.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Alex De Souza, Antalyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Deplasmanda İlk Puanını Aldı - Son Dakika

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