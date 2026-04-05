Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi
Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi

05.04.2026 19:30
Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'de ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Bedirhan kırmızı kart gördü.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner (Dk. 57 Doğukan Sinik), Ballet (Dk. 87 Samet Karakoç), Safuri, Saric, Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Storm), Van de Streek (Dk. 87 Boli)

İKAS EYÜPSPOR: Felipe – Calegari (Dk. 78 Sy), Bedirhan, Anıl, Umut Meraş (Dk. 86 Manga), Radu, Baran Ali, Raux Yao (Dk. 55 Claro), Talha, Torres (Dk. 86 Arda Yavuz), Umut Bozok

GOLLER: Dk. 63 Van de Streek, Dk. 77 Storm, Dk. 83 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 50 Bedirhan (ikas Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Giannetti, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor), Raux Yao, Talha, Claro, Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında oynadığı maçta ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

12'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ön direğe ortasına iyi yükselen Giannetti'nin kafa vuruşunu Eyüpspor kalecisi Felipe müthiş bir refleksle tokatlayarak kurtardı.

15'inci dakikada Van de Streek'in uzun pasında sol çaprazda topla buluşan Ballet, rakibini geçtikten sonra yakın direğe doğru vuruşunda top yandan auta çıktı.

16'ncı dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Radu, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

46'ncı dakikada Eyüpspor'da ceza alanı dışında topu önünde bulan Saric'in sert vuruşu yandan auta çıktı.

50'nci dakikada Bedirhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bedirhan, Van de Streek'e kayarak sert müdahalede bulununca maçın hakemi Kadir Sağlam tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

24'üncü dakikada Ballet'in yaklaşık 25 metreden sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

63'üncü dakikada Saric, kazandığı topla ceza alanı içerisi hafif sol çaprazda bulunan Van de Streek'e pasını verdi. Streek'in düzelttiği ve sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

74'üncü dakikada yaptığı baskıyla topu alan Doğukan Sinik, ceza alanı içerisi sol çaprazda bulunan Van de Streek'i gördü. Streek'in çizgiye inerek verdiği pasta Doğukan Sinik'in gelişine kayarak yaptığı vuruş üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

77'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunu Safuri ile Storm paslaşarak kullandı. Safuri'nin iki Eyüpsporlu oyuncunun arasından verdiği pasını ceza alanı sol çapraz içerisinde alan Storm'un yerden sert vuruşu kaleci Felipe'nin bacaklarının arasından filelere gitti: 2-0.

83'üncü dakikada Storm'un ceza alanı dışından sert vuruşu kaleci Felipe'den dönerken savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ballet'e çarparak ağlara gitti: 3-0.

Mücadele ev sahibi ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

