Antalyaspor ile Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor ile Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı

Antalyaspor ile Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı
05.05.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Antalyaspor, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 29'a çıkardı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Dzhikiya), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Nikola Storm), Van de Streek

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro (Dk. 60 Nicolas Janvier), Ruan, Meschack (Dk. 90 Enes Keskin), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 60 İbrahim Kaya)

SARI KARTLAR: Ballet (Antalyaspor) Ümit Akdağ, Maestro, Lima, Duarte, Elia (Alanyaspor)

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hesap.com Antalyaspor sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

7'nci dakikada Ballet'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top auta çıktı.

9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Meschack'ın yerden ortasında kale önünde bulunan Hwang dokunamayınca top auta çıktı.

32'nci dakikada köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşu auta gitti.

45'inci dakikada Antalyaspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Van de Streek'in şutunda topu kaleci Victor uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

59'uncu dakikada hava topu mücadelesinde seken topla buluşan Ballet'in sağ kanattan yaptığı vuruşta top auta çıktı.

62'nci dakikada Alanyaspor'un köşe vuruşu sonrası attığı gol hakem Atilla Karaoğlan'ın yaptığı VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

79'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Duarte'nin şutunu kaleci Cuesta iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve golsüz berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 29'a, Alanyaspor ise 34'e çıkarttı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor ile Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Yer: Kayseri Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler
Fenerbahçe’de bomba Sidiki Cherif kararı Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:07:32. #7.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor ile Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.