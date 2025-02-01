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Antalyaspor İlk Yarıda Önde

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

01.02.2025 14:46
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Stat: Mersin

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Rivas, Matondo, Abdulkadir Parmak, Bilal Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakıp, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio

Goller: Dk. 22 Samudio (Penaltıdan), Dk. 39 Van de Streek (Onvo Antalyaspor), Dk. 31 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+7 Bahadır Öztürk (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Larsson'un kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ceza sahasında Recep Burak Yılmaz'ın müdahalesiyle Van de Streek yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Antalyaspor öne geçti. Samudio'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada Hatayspor durumu 1-1 yaptı. Bilal Boutobba'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında yükselen Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

39. dakikada Antalya 2-1 öne geçti. Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

44. dakikada Antalyaspor ceza sahasında oluşan karambolde Bilal Boutobba yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesine giden Tonusluoğlu penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA

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